Il paradosso dell'Inter senza Icardi: brutta e da altissima classifica

Inter-Spal 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sei vittorie, due pareggi, una sconfitta. Finora. E' la decima senza Mauro Icardi per l'Inter. Aggiorniamo: sette, due, una. E' stata brutta, è vero, ma tant'è. Luciano Spalletti a bordo campo s'è agitato e sbracciato. Attenuanti: oltre al 9, mancavano pure Radja Nainggolan e Ivan Perisic, ovvero due terzi della trequarti titolare. Keità Balde Diao non era al top e dunque in panchina, Matias Vecino squalificato. Marcelo Brozovic, oggi senza bacchetta da direttore d'orchestra, s'è fatto male a fine primo tempo. Dunque: per uscire senza ossa rotte dal banco degli imputati, ci sono ben più che due-tre motivazioni. C'è però una squadra che ha messo in mostra alcuni limiti che a inizio stagione erano inattesi. Una rosa, per esempio, poco profonda e dove le alternative continuano a steccare, vedi Joao Mario su tutti. Bene semmai Lautaro Martinez, con l'argentino che conquista applausi e consensi, tanto da poter essere oramai considerato un titolare. Uno che metterà in crisi, ma lui certamente non ne vede l'ora, Spalletti quando dovrà scegliere chi schierare in campo tra i due albicelesti. Le gerarchie, se il casus belli rientrerà, saranno mantenute, ma lo score senza Mauro Icardi è comunque un segnale. Un segno che l'Inter è squadra. Brutta ma squadra. Non spettacolare ma squadra. E a volte col gruppo si riesce a reagire meglio che con una stella imbronciata e tutti al suo servizio.