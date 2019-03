Il paradosso della Juve di CR7 e Caceres: incerta, alla gara clou

Fonte: inviato a Torino

Gioca Caceres o gioca Spinazzola? Di sicuro, o quasi, il numero 10 va in panchina. La sfortuna, in casa Juventus, ha bussato più di una volta: Khedira e Douglas Costa, aggiungiamo anche Alex Sandro. È l’imponderabile della vita, del calcio e della Champions; ha il suo peso, non lo si può negare. Nella squadra che Allegri dovrebbe mandare in campo questa sera contro l’Atlético Madrid, però, si giocano il posto un esordiente assoluto nella competizione (Spinazzola) e un cavallo di ritorno preso in fretta e furia dalla Lazio (Caceres), dove peraltro aveva visto il campo col cannocchiale.

È il grande paradosso della Vecchia Signora di Cristiano Ronaldo. Fa di tutto per avvicinarsi alla Champions, poi a gennaio scoppia il caso Benatia e lo sostituisce alla bell’e meglio. In campionato ha 18 punti di vantaggio e potrebbe studiare come alzare quella maledetta coppa, eppure alla sfida cruciale della stagione si presenta con poche idee ma confuse. La grande incertezza attorno alla formazione che la Juve manderà in campo stasera (quasi sicuramente 4-3-3, ma i dubbi restano) è figlia anche del cortocircuito che pare aver colpito Madama da un certo punto in poi. Società e allenatore. La prima ha gestito così così il mercato di gennaio; il secondo non è riuscito a inserire in modo funzionale il miglior giocatore del mondo nel proprio undici. Arrivano un po’ tutti poco pronti, alla partita che vale una stagione. A voler essere ottimisti, potrebbe anche essere un buon segnale: è quando non vedi la strada, che arriva la svolta.