© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un attaccante che si è sbloccato (Simeone) ce n'è un altro che invece non vuole saperne di segnare: Domenico Berardi è fermo ai due gol realizzati nelle prime due giornate di campionato, giocando da allora tutte le partite ad eccezione della sfida contro la SPAL di fine settembre.

Boateng, Babacar e persino Ferrari fin qui sono stati più prolifici e anche le statistiche lo vedono in costante calo realizzativo: dall'esordio in Serie A dove fissò il suo record a 16 il suo è un continuo calare: 15, 7, 5 e infine le 4 reti dell'ultimo campionato.

Nel frattempo ha dispensato assist, belle giocate e accelerazioni. E anche oggi è stato fra i migliori in campo, mettendo sempre in difficoltà i difensori viola e avendo l'intuizione di servire Sensi nell'occasione del 3-1. E finché le prestazioni sono come quelle di oggi le preoccupazioni possono essere messe da parte.