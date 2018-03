Il paradosso di Pecchia: testa all'Inter. Per ridare fiducia al Verona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento? Fabio Pecchia non ne vuol sentire parlare. In conferenza stampa, il tecnico dell'Hellas è stato chiaro: testa e cuore sull'Inter, poi si vedrà. Dichiarazioni di facciata? Fino a un certo punto. Anzitutto perché all'andata il Verona offrì una delle sue migliori prestazioni stagionali proprio contro i nerazzurri. E poi perché, sottaciuta o meno, la squadra scaligera ha voglia di dimenticare un altro nerazzurro, quello dell'Atalanta e del pensantissimo 0-5 rimediato prima della sosta. Un monito, appunto, ad andare gara per gara. Può essere un errore? Sì, perché anche se quello con il Benevento non è uno scontro diretto per la salvezza, è più facile fare punti coi sanniti che con l'Inter. Però questo Verona ha da ritrovare fiducia, anche facendo i propri errori. E una buona prestazione contro l'Inter può senza dubbio aiutare.