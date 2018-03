Il paradosso di Sampaoli e Southgate sperimentali. Di Biagio no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabricio Bustos come terzino destro, Willy Caballero tra i pali all'esordio a trentasei anni. Poi Leandro Paredes tra i due in mediana, Manuel Lanzini e Giovani Lo Celso sulla trequarti. Tra chi è entrato in campo, pure Cristian Pavon del Boca Juniors. Oggi, invece, in campo Alfie Mawson o James Tarkowski in difesa. Lewis Cook a centrocampo ma pure alternative tattiche e idee nuove. Jorge Sampaoli e Gareth Southgate saranno al Mondiale con Argentina e Inghilterra ma il paradosso, incomprensibile, è che Albiceleste e Leoni d'Albione hanno sperimentato e sperimenteranno contro l'Italia. Gli azzurri no, ed è questa la fotografia di un movimento in retromarcia. Tra un tributo inutile, vedi l'ultima thule di Gianluigi Buffon, over trenta che per il progetto futuro hanno posto e prospettive in bilico, come Marco Parolo e Antonio Candreva, Gigi Di Biagio non ha avuto il coraggio di stravolgere questa Italia dimostrando alla Federazione e all'intero movimento calcistico italiano che è possibile creare e ricreare un nuovo futuro. Da subito. Il paradosso ulteriore è che sembrava di vedere qualcosa di diverso, e lo sarà anche stasera, nelle due amichevoli: l'Argentina e l'Inghilterra sperimentali e l'Italia con qualche piccolo dettaglio da rifinire per un progetto già disegnato. Per questo, anche per questo, vengon dubbi e perplessità su degli azzurri che non devono testarsi tatticamente e a livello di personalità. L'Italia, in queste due amichevoli, è solo una sparring partner. Senza parvenze di progetto a farle da contorno.