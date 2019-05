Il paradosso di Solskjaer: il declino allo United subito dopo la conferma

© foto di

Ole Gunnar Solskjaer ha avuto il merito di raddrizzare una situazione disperata al Manchester United, portando i Red Devils in corsa per un posto in Champions League. Ironia del destino l'obiettivo è stato fallito quando il club ha deciso di promuovere il norvegese da semplice traghettatore a vero e proprio allenatore della prima squadra: 2 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte lo score.

Il tecnico però non si tocca. E allora spazio alla rivoluzione dei giocatori, nonostante gli 82 milioni di spesa in questa stagione sommati ai 198 di quella passata. E giocatori che si sono rivelati un flop: su tutti Alexis Sanchez. Il cileno è stato strappato a gennaio 2018 al Manchester City ma non si è mai inserito, anche a causa degli infortuni: 19 presenze, una rete.

"Molti volti li avete visti per l'ultima volta" ha dichiarato Solskjaer ieri nel post-partita. Uno di questi è il cileno, l'altro è Paul Pogba. E probabilmente anche De Gea, le cui richieste per allungare l'accordo in scadenza nel 2020 non sono in linea con l'offerta del club. Una lista che vede anche i nomi di Ander Herrera e Juan Mata, in scadenza di contratto; di Antonio Valencia, poco utilizzato.

Si resetta, ancora una volta. Era successo dopo l'addio di Ferguson e dopo quello di Van Gaal. Si riparte dall'Europa League, che i red devils hanno vinto nel 2017 e che ha garantito la Champions League a prescindere dal piazzamento in campionato.