Il paradosso di Velazquez: fine della corsa dopo una grande prova

© foto di Federico De Luca

Non sono bastati 22 tiri verso la porta avversaria, di cui 9 nello specchio, per vincere la sfida-salvezza del Castellani e salvare la panchina. L'avventura a Udine di Julio Velazquez ha ormai le ore contate dopo la sconfitta di Empoli. La sesta battuta d'arresto nelle ultime sette giornate sarà fatale per il giovane tecnico spagnolo, anche se la prestazione offerta dalla squadra friulana è stata davvero convincente, probabilmente la migliore dall'inizio della stagione. Un vero e proprio paradosso.

Il calendario non ha certo giocato a favore dei bianconeri, ma quello di oggi era uno scontro diretto da non fallire - un po' come quella di Bologna - per non farsi assorbire definitivamente nella zona calda della classifica. La situazione è preoccupante: nove punti conquistati in 12 incontri, terzultimo posto a pari merito proprio con l'Empoli. I conti non tornano, soprattutto perché la qualità della rosa è decisamente superiore a quella di molte concorrenti, in particolare nel reparto offensivo. Velazquez era arrivato tra lo scetticismo generale e sembrava essersi inserito benissimo nella realtà del calcio italiano, ma gli è mancata quell'esperienza fondamentale nelle partite più importanti. Quell'esperienza che invece ha Beppe Iachini, al di là del successo un po' fortunoso ottenuto, o che potrebbe avere Davide Nicola, il primo nome sulla lista di Pradé e della famiglia Pozzo.