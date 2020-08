Il Paris Saint-Germain è una macchina da gol. Trentaquattro gare di fila, da record

Il Paris Saint-Germain è una macchina da gol. Grazie alla rete di Marquinhos, è andata in gol per la trentaquattresima gara UEFA di fila. Nessuna squadra ha mai segnato in più partite consecutive nelle principali competizioni europee del PSG: la serie è di 34, come il Real Madrid tra il 2011 e il 2014 in Champions League, spiega Opta.