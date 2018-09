Il Parma dorme, Napoli già in vantaggio! Insigne lo dedica a Chiriches

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partenza da incubo per il Parma, che regala il vantaggio al Napoli e dovrà inseguire al San Paolo: partenza sprint per gli azzurri, vicini al gol già al secondo minuto e in gol con Insigne al quarto. Cross basso di Milik, l'attaccante azzurro approfitta di un errore in rinvio di Iacoponi per mettere in porta il vantaggio alle spalle dell'incolpevole Sepe. Dedica per l'infortunato Chiriches da parte del napoletano.