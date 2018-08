Il Parma dura un'ora, l'Udinese no. E' 2-2, unico pari della Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parma decisamente più "nuovo" e Udinese fortemente rodata: queste le indicazioni dalle scelte iniziali dei tecnici, anche se Velazquez si prende un bel rischio mandando in campo il centrale Ekong, arrivato a Udine da appena due giorni. Nei crociati subito in campo i colpi dell'ultima settimana Roberto Inglese e Alberto Grassi, ma la novità più sorprendente è la titolarità di Siligardi, dato per partente fino all'ultimo minuto della sessione estiva di calciomercato.

LA PRIMA PERLA - Nel primo tempo è il Parma a fare la gara, con l'Udinese molto chiusa e dedita alla ripartenza veloce, sfruttando le caratteristiche di Lasagna. Il Parma gioca e affondo sulle corsie laterali: due ottime occasioni create da Di Gaudio e un buon colpo di testa di Barak sembrano però portare ad uno 0-0 a fine primo tempo. Nell'Udinese impressiona Machis, davvero imprendibile sulla fascia di destra: proprio ad un minuto dalla fine, arriva la zampata del grande acquisto. Roberto Inglese riceve a centro area, salta due volte Nuytinck e insacca alle spalle di Scuffet.

L'UDINESE NON SBAGLIA - La ripresa si apre con il medesimo canovaccio tattico, un copione che premia ancora il Parma: Siligardi mette l'ennesima palla vellutata in mezzo, Scuffet è incerto in uscita e Barillà non lo perdona, gonfiando la rete dopo aver saltato il portiere. Sembra finita, ma l'Udinese torna immediatamente in partita, grazie al primo caso di VAR della storia del Parma: cross da destra, gomito alto di Grassi e palla che viene deviata dal centrocampista crociato. De Paul spiazza Sepe dagli undici metri e cinque minuti dopo, Fofana fa 2-2: dormita generale del Parma, che regala un contropiede a sinistra per gli ospiti, Samir mette in mezzo e Fofana, liberissimo, insacca. I crociati escono dal campo e Lasagna va anche vicino al tris, ma Sepe dice no. E' l'ultima occasione di una gara che finisce con un punto a testa. 2-2 come otto fa, fu Udinese-Parma alla prima di campionato, 2-2 come l'ultima gara del Parma in Serie A, contro la Sampdoria.