© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è certo un buon esempio quello di Bruno Alves, capitano del Parma, che lascia la squadra in dieci nel momento di maggior bisogno: il Bologna ha appena segnato il bis nella sfida del Dall'Ara e il portoghese si fa cacciare per un doppio giallo. Fallo su Orsolini e reazione nervosa, Pairetto non può che sventolare il rosso: per il centrale ex Porto niente sfida contro la Fiorentina dunque.