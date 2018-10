© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Parma, che ha concesso due convocati agli impegni con le Nazionali:

SLOVENIA

Solo panchina per Stulac nella seconda gara della Slovenia in questa tornata di Nations League: altra figuraccia per gli slavi, fermati da Cipro e ultimi in classifica nel proprio gruppo. Per il giocatore rientro a Parma con a bilancio i 45' giocati nella prima sfida contro la Norvegia.