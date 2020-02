© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre alle questioni societarie, in casa Parma c'è da risolvere la bega Gervinho. L'attaccante ivoriano, spiega la Gazzetta dello Sport, è stato messo fuori rosa dopo il mancato passaggio (che il Parma considera formalizzato) all'Al Sadd e ora il ds Faggiano sta cercando di capire se ci sono possibilità di una cessione in uno dei mercati ancora aperti, come ad esempio quello russo. Il problema è la cifra per il cartellino, visto che proprio l'Al Sadd era disponibile a spendere fino a 5,5 milioni per lui.