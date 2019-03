Il Parma non c'è, la Lazio si diverte: ancora Luis Alberto, tris servito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppietta per Luis Alberto, grande protagonista all'Olimpico di Roma così come tutta la Lazio: il Parma ha smesso di giocare dopo venti minuti, ora c'è solo una squadra in campo. Il tris biancoceleste è un pezzo di bravura dell'ex Siviglia, che prende la mira da 30 metri e con un destro violento e preciso batte Sepe, facendo scendere con grande anticipo i titoli di coda su una gara che per il Parma potrebbe solo mettersi peggio.