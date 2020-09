Il Parma pensa a Verre: il trequartista è pronto per lasciare la Samp. E c'è il Monza

Il Parma cerca un rinforzo importante per la sua trequarti e il nome nuovo, spiega Sky, è quello di Valerio Verre. Reduce dalla stagione all'Hellas Verona, che poi non ha trovato l'intesa per il riscatto con la Sampdoria, è in uscita dai blucerchiati. Contatto col Parma, c'è anche il Monza sul classe 1994 di Roma.