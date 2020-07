Il Parma perde e recrimina. Kulusevski migliore in campo mentre Darmian fa melina sull'Inter

Il Parma perde contro l'Atalanta per 2-1 dominata nel primo tempo ma con il grosso neo di non averla chiusa quando c'era l'opportunità. Gli zero tiri in porta dei nerazzurri verso la porta di Sepe testimoniano come gli uomini di D'Aversa abbiano fatto una ottima prestazione nelle prima frazione, salvo poi declinare nella ripresa. Molto bene Kulusevski contro la sua ex squadra, mentre Gervinho si arrabbia con la sostituzione a metà secondo tempo.

Nel post partita D'Aversa recrimina, pensando di avere meritato qualcosa in più di una sconfitta ed elogiando un Kulusevski in serata di grazia. Darmian invece fa melina sull'Inter, rimandando i discorsi di mercato alla fine del campionato.