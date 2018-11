Il Parma pronto a blindare Iacoponi. Si va verso il rinnovo

Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le sorprese più liete della prima parte di stagione del Parma, c'è sicuramente Simone Iacoponi, laterale destro che sta dimostrando di poter dire la sua anche in Serie A. Il giocatore, che sorprendentemente ha "strappato" il posto da titolare al più esperto Gazzola, è in scadenza a giugno, ma non dovrebbero esserci problemi riguardo al suo rinnovo col club ducale, il quale vuole continuare a puntare su di lui. I discorsi tra le parti sono già avviati, ci sono stati già numerosi incontri e la trattativa si avvia a concludersi positivamente entro qualche settimana: già entro gennaio potrebbero esserci novità ufficiali, col ragazzo che dovrebbe prolungare il suo rapporto con la società emiliana con un biennale o un triennale.