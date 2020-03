Il Parma rimanda il taglio degli ingaggi, Faggiano: "Inutile parlarne adesso"

A proposito del possibile taglio degli ingaggi in Serie A e più in generale nel mondo del calcio, il direttore sportivo del Parma Faggiano preferisce rimandare una decisione per il club ducale: "Ogni giorno c'è una novità - ha dichiarato al Corriere dello Sport - è inutile prendere decisioni in questo momento". Il tecnico dei gialloblu ha le idee più chiare anche per quando arriverà la decisione in merito: "Non credo possa essere un problema un taglio se ci sono famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese".