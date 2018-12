Il Parma rimane da 10, per la lode servirà una spinta sul mercato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2018 del Parma rimane da dieci e lode, anche con la sconfitta maturata quest'oggi in casa contro la Roma, ma limitando lo sguardo solo al girone di andata in Serie A, io mi fermo al dieci. Venticinque punti sono un bottino assolutamente inaspettato e strepitoso per una formazione neopromossa (mettendo insieme i punti di Empoli e Frosinone, le altre due squadre provenienti dalla B, si ottiene appena un punto più di quanto fatto dei ducali, ndr) ma qualche pari di troppo in casa e la costanza nelle sconfitte quando a passare in vantaggio è l'avversario fanno capire che il margine per una crescita ulteriore c'è ancora.

Per ripetere un girone di ritorno da 25 punti probabilmente D'Aversa avrà bisogno di una mano dal mercato, che peraltro ha già "invocato" poco dopo la sfida persa al Tardini contro la formazione di Di Francesco: "Numericamente siamo in difficoltà, la società sa dove e come intervenire. Sono sereno", le parole del tecnico abruzzese, troppo spesso costretto a fare i conti con l'emergenza, vuoi per un'età della squadra piuttosto alta, vuoi per la sfortuna di avere un reparto in particolare bersagliato dai problemi fisici (a inizio stagione è stato il centrocampo in particolare, ndr). Considerando anche i tanti prestiti e giocatori in scadenza che compongono la rosa, a gennaio è lecito aspettarsi qualche investimento su giocatori di proprietà e prospettiva, che possano garantire un futuro alla squadra e colmare le partenze, praticamente certe, di chi ha tirato la carretta in questo fine 2018, vedi Inglese, Bastoni, Grassi, ma non solo.