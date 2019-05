Il Parma riparte: tre rinnovi come base, con l'ambizione di migliorarsi

"Parleremo con la società per cercare di migliorare. Ci vuole ambizione nella vita. Pensiamo a domani, poi ci siederemo e discuteremo del futuro". Così Roberto D'Aversa parlava del futuro suo e del club alla vigilia dell'ultima sfida stagionale di Roma: non è così tuttavia che è iniziata la campagna trasferimenti del Parma per la stagione 2019/20. Più che proiettarsi sul futuro e sui rinforzi che serviranno per accontentare il proprio mister, la società ducale ha messo tre mattoni importanti su una base già solida: i meritati rinnovi contrattuali per Simone Iacoponi, Riccardo Gagliolo e Pierluigi Frattali, i primi due grandi protagonisti dell'annata e quest'ultimo un valido 12esimo in grado di essere anche uomo spogliatoio.

Prolungamenti promessi da tempo e ora messi in cassaforte: il Parma ripartirà dalla vecchia guardia, quella che ha portato il club in Serie A, più i vari Alves, Gervinho, Kucka e Sepe, quest'ultimo ancora da riscattare, ma manca davvero pochissimo. Così come manca poco ad altri due rinnovi, quelli che porteranno Barillà e Gazzola a legarsi verosimilmente fino a fine carriera ai colori gialloblù. Solo dopo, partirà la campagna acquisti vera e propria, che ancora una volta, non potrà che passare da buoni rapporti con un paio di big (Inter e Napoli) e su qualche scommessa che i crociati sperano di vincere, vedi Gervinho stesso, ma anche Bastoni, nella scorsa stagione. Il tutto con l'ambizione mai nascosta di migliorarsi, costruendo sulle solide fondamenta costruite da D'Aversa, altro fortissimo indiziato di rinnovo, senza dimenticare di abbellire la struttura con qualche rifinitura di classe. Ma per quelle, stando alle sensazioni di oggi, è probabile che si debba aspettare luglio, se non agosto.