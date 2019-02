Il Parma sbatte sulla traversa, l'Inter si salva. 0-0 dopo i primi 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina senza reti la prima frazione della gara in corso all'Ennio Tardini di Parma tra i crociati e l'Inter, in grande difficoltà all'inizio e più padroni del match dalla mezz'ora in avanti. E' però dei crociati la migliore occasione della sfida, col solito Gervinho: 0-0 per il momento, ma una gara giocata a ottimi ritmi e a cui manca solo il gol per accendersi.

Inter in seria difficoltà nella costruzione dell'azione nel primo quarto d'ora di gioco, che si sviluppa quasi totalmente nella metàcampo nerazzurra: il pressing alto del Parma mette infatti in crisi i meneghini, spesso pasticcioni nel possesso palla difensivo. Crociati due volte vicinissimi al vantaggio nei primi 20': Kucka ci prova di testa e manca di pochissimo il bersaglio grosso, ad Handanovic battuto. Può buon poco lo sloveno, dieci minuti dopo, sulla fucilata di Gervinho: slalom speciale dell'attaccante ivoriano, che riceve palla da Barillà, penetra in area e di destro conclude violentemente sulla traversa.

SVEGLIA PERISIC - L'Inter prova a scuotersi con un paio di discese a tutta velocità di Perisic, che sfrutta la scarsa copertura del Parma a sinistra per affondare ad ogni occasione: dapprima un bel cross radente al centro, non sfruttato da nessuno, poi un'accelerata che costringe Sepe all'uscita bassa. Il Parma risponde con un'azione da vero pivot di Inglese, che riceve in area, tiene da distanza de Vrij e conclude di destra a incrociare, mancando lo specchio di un metro scarso.