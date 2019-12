Il Parma si regala un'altra impresa. Arduo ora pensare solo a salvarsi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma si fa un bel regalo per il suo 106° anniversario, un successo prestigioso e che dimostra come il cammino delle prime 24 giornate non sia assolutamente da squadra che deve salvarsi, così come non lo è la classifica: e se è vero che sbagliare serve per imparare e non tornare a commettere errori già noti, dalla squadra di D'Aversa ci si attende un girone di ritorno all'altezza di queste ambiziosi, a differenza di quanto successe l'anno passato, quando il gran avvio fu scialacquato dopo il giro di boa.

Ma è davvero possibile tornare a pensare solo a salvarsi la pelle dopo aver battuto con merito Napoli e Roma, ed aver giocato alla pari con Inter e Juve? Coi giusti accorgimenti, è ipotizzabile un cammino in campionato ben lontano dalla zona salvezza, specie se gli infortuni daranno una tregua a D'Aversa, ormai laureato nell'arte di arrangiarsi e adattarsi, ma a cui di certo piacerebbe fare il tipo di calcio che vuole coi giocatori che la società gli ha effettivamente messo a disposizione. Un giorno che per Kucka, Cornelius, Scozzarella, i cui infortuni non sono gravi, e piano piano anche per Inglese e Karamoh, non sembra nemmeno così lontano.