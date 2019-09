Il Parma tira su la testa, ma Inglese preoccupa. Altra prestazione flop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per quello che si era visto in campo, sarebbe stato un peccato per il Parma uscire dal derby contro il Sassuolo senza una vittoria. Il Parma ha dimostrato che anche con la coperta corta e dopo due sconfitte consecutive che ne hanno minato la serenità, ha carattere e gioco. Ha messo sotto l'avversario potendo chiudere l'incontro ben prima del 95' pagando dei limiti offensivi che rischiano di essere un problema nel corso di questa stagione.

Kulusevski ha fatto intravedere anche questa sera numeri interessanti e capacità di saper mandare in porta con facilità i compagni di squadra, Gervinho però non è mai stato un goleador e lo ha dimostrato anche in questa serata dove, c'è da riconoscere, sono soprattutto i meriti di Consigli che i demeriti dell'ivoriano se alla fine ha chiuso la partita all'asciutto. Diverso il discorso per Roberto Inglese: un pesce fuor d'acqua nel primo tempo, ha fallito malamente il calcio di rigore che avrebbe potuto sbloccare la partita. Un'altra prestazione da dimenticare dopo quelle contro il Cagliari (4,5 in pagella) e Lazio (5). Il posto da titolare, di questo passo, inizia a scricchiolare anche se Cornelius, nel suo poco tempo a disposizione, non ha dimostrato fin qui di essere un concorrente troppo agguerrito.