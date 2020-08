Il Parma torna in vantaggio contro il Lecce. Gol di Cornelius, al 52esimo risultato sul 2-3

Il Parma torna in vantaggio al Via del Mare. Al 52esimo, assist di Barillà per Cornelius che tutto solo nell'area piccola avversaria non poteva sbagliare: il Lecce è di nuovo sotto, ora il punteggio è 2-3.

