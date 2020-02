Il Parma torna italiano. E saluta un cinese e un ivoriano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio, sancito ieri dalla scadenza dei termini e dal conseguente comunicato stampa del club, della "parte cinese" a progetti futuri e presenti del Parma Calcio 1913, decreta la fine della breve era Lizhang in casa ducale e l'immediato ritorno del 100% delle quote in mano italiana, in mano parmigiana ad esser ancor più precisi. Pur rimanendo l'intenzione di cercare un partner forte per continuare nell'espansione del club, già riportato ad altissimi livelli, la cordata di sette imprenditori formata da Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Marco Ferrari, Angelo Gandolfi, Giacomo Malmesi, Paolo e Pietro Pizzarotti, torna dunque in pieno controllo della società ducale, per le inadempienze messe in atto dal gruppo scelto tre anni fa per riportare in alto le sorti sportive del club.

Capitolo Gervinho - Il pasticcio delle ultime ore di mercato ha messo la parola fine, nel modo peggiore possibile, all'avventura parmigiana di un altro straniero, stavolta proveniente dall'Africa, come Gervinho. Non sembrano esserci margini per ricucire lo strappo tra l'ex Roma e la società, che si è espressa in maniere molto chiara in favore del gruppo e contro il numero 27, ora chiamato a cercarsi una nuova sistemazione. Il rientro di Karamoh, l'arrivo di Caprari e il pieno reintegro di Siligardi danno modo al Parma di essere totalmente coperto anche senza l'aiuto, in stagione piuttosto modesto peraltro, del velocissimo attaccante. Per il danno economico e d'immagine invece, quello è tutta un'altra storia.