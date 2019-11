Il passaggio da Icardi a Lukaku ha permesso all'Inter il salto di qualità

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Non è solo una questione di gol. Anzi, in questo caso non è affatto una questione di gol. Perché Mauro Icardi a segno c'è sempre andato e continua sistematicamente a timbrare il cartellino, anche a Parigi. E' invece una questione più ampia, più basilare, che tocca l'idea che hanno di squadra Mauro Icardi e Romelu Lukaku. O meglio, il ruolo che un attaccante deve avere in una squadra.

Quel ruolo Icardi lo ha sempre interpretato in maniera abbastanza basilare, semplice: un numero 9 viene giudicato per i suoi gol. Solo per i suoi gol. Quando ancora rilasciava interviste in Italia da tesserato dell'Inter, lo stesso centravanti di Rosario lo affermava senza troppi giri di parole: "L'attaccante deve fare gol, il centrocampista gioco, il difensore deve difendere e il portiere parare. Conosco un solo modo di aiutare i compagni e l’allenatore ed è quello di buttarla dentro".

Coerente con le sue dichiarazioni, Icardi in questi anni ha sempre avuto come unico obiettivo quello di segnare. Di farsi trovare al posto giusto al momento giusto quando c'era da timbrare il cartellino. Anche a costo di assentarsi dal gioco, di trovarsi per minuti e minuti a galleggiare tra i difensori centrali avversari senza mai toccar palla. A Parigi, in questo senso, sta andando in scena l'apoteosi del suo pensiero: 10 gol segnati e soli sedici tiri in porta. Un solo assist per i compagni, vicina allo zero la partecipazione alla costruzione della manovra.

Per anni, le grandi capacità negli ultimi sedici metri di Icardi sono state la forza ma anche il limite dell'Inter. Che aveva bisogno di un centravanti diverso per un ulteriore salto di qualità e che, in estate, ha acquistato un centravanti diverso. Immaginate le stesse dichiarazioni uscire dalla bocca di Romelu Lukaku? Impossibile. Perché Lukaku è centravanti che vive di gol - come tutti gli attaccanti - ma anche di tanto altro. Di lotta, di assist, di sacrificio per un gruppo che il bomber belga sta letteralmente trascinando.

La gara di Praga s'è tramutata nel manifesto del Lukaku-pensiero. Un calciatore che domina l'area avversaria, vede la porta, ma non per questo si risparmia quando deve rientrare per battagliare a centrocampo. Che fa valere il suo fisico in ogni zona di campo, sa colpire di spada ma non per questo difetta in stoccate di fioretto.

Lukaku non è solo uno straordinario numero 9 come Icardi. E' centravanti totale, è ciò che serviva all'Inter per mettersi alle spalle la dipendenza da Icardi e costruire una squadra ancor più forte.