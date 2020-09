Il passaporto fa saltare l'affare Suarez? Perché la Juve non può tesserarlo da extracomunitario

I tempi tecnici rischiano di mandare in fumo l'affare Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, come confermano le ultime indiscrezioni dalla Catalogna, non potrebbe ottenere il passaporto italiano entro il 5 ottobre, data di chiusura del calciomercato. E senza passaporto, la Juventus non può tesserarlo.

Il regolamento è chiaro. La norma di riferimento, per questa stagione, è contenuta nel comunicato ufficiale n. 33/A della FIGC. Le squadre che abbiano due o più extracomunitari in rosa (il caso della Juve) possono tesserarne dall'estero al massimo altri due. A patto di rispettare determinati requisiti: uno dei due deve sostituire un altro calciatore extracomunitario ceduto all'estero. Mentre l'altro deve essere convocato per almeno due gare ufficiali della propria nazionale negli ultimi 12 mesi, o per almeno cinque in carriera.

Arthur e McKennie. Sono i due calciatori non comunitari già tesserati dalla Juventus. Il brasiliano è arrivato in bianconero in sostituzione di Pjanic, trasferitosi al Barcellona. Mentre lo statunitense ha disputato in carriera 19 partite con la maglia degli Stati Uniti, rispettando quindi i requisiti normativi. E bloccando l'ingaggio di Suarez, almeno senza passaporto: neanche cedendo un altro extracomunitario, infatti, la Vecchia Signora potrebbe tesserare il Pistolero.

Una sola ipotesi. Che al momento non ci risulta la Juventus stia studiando, ma tecnicamente sarebbe una possibilità. Per aggirare il problema, Suarez potrebbe liberarsi dal Barcellona prima del 5 ottobre, ottenere il passaporto e poi legarsi da svincolato alla società bianconera. A quel punto, sarebbe comunitario e potrebbe essere tesserato. Non potrebbe giocare in Champions League fino alla fase a eliminazione diretta, perché la lista per la fase a gironi a quel punto sarebbe già chiusa. Ma, appunto, questo è uno scenario tecnicamente possibile e che a oggi non pare di attualità.

E Dzeko? Anche il centravanti bosniaco della Roma non ha il passaporto comunitario. Le limitazioni fin qui esposte, però, riguardano soltanto calciatori che arrivino dall'estero: Dzeko, ovviamente, gioca già in Serie A. E quindi, a differenza di Suarez, potrebbe essere tesserato senza alcun problema da parte della Juve.