Il passo indietro un anno dopo. Dybala non è al livello dei più forti

Undici aprile 2017. E' la grande notte di Paulo Dybala, quella della doppietta al Barcellona che di fatto decide il doppio confronto contro gli azulgrana valido per i quarti di finale di Champions League. Al cospetto di Leo Messi, la Joya ruba la scena al calciatore argentino più forte. Sembrava, se non il passaggio di consegne, quantomeno l'ingresso di Dybala nella stretta élite dei migliori. Un ingresso che, alla luce di quanto visto successivamente, evidentemente ancora non è avvenuto.

Quattro aprile 2018. Questa volta la storia si capovolge. La sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions non finisce 3-0, ma 0-3. Dybala si eclissa sotto la luce accecante di Cristiano Ronaldo e conclude anche prima il suo match a causa di un'evitabile doppia ammonizione. Come i suoi compagni, anche lui non tiene il confronto. Confermando che la grande Europa non è ancora la sua casa.

Da quella doppietta al Barcellona, un solo gol realizzato dall'ex Palermo in Champions League, quello agli ottavi contro il Tottenham in un doppio confronto in cui a fare la differenza non è stato lui, bensì il suo compagno di reparto Gonzalo Higuain. Poi tante prestazioni infelici, incolori, compresa quella di ieri sera. La gara che ha certificato la distanza che c'è ad alti livelli tra la Joya argentina e i primissimi al mondo.