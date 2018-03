Il peggior Josè Mourinho della carriera

© foto di Imago/Image Sport

Questo Manchester United è, nei numeri, la peggior squadra della carriera di Josè Mourinho. Nei numeri, nei fatti e nei trofei. Si è limitato, in questo anno e mezzo, a vincere una Coppa Di Lega, una Supercoppa d'Inghilterra e un'Europa League. Il 99% degli allenatori del mondo sognerebbero uno score simile ma così non può essere per chi ha comprato il giocatore (allora) più costoso del mondo come Paul Pogba, che ha effettuato una campagna acquisti faraonica con Lukaku, Sanchez adesso e via discorrendo. In 109 partite allenate in 656 giorni, ne ha vinte 67, pareggiate 24 e perse 18. La media punti inferiore è arrivata soltanto negli anni precedenti al Chelsea culminati con l'esonero ma che hanno visto Mou vincere anche una Premier League, tra gli altri trofei nel suo ritorno in Blues. La media reti segnate non è mai stata così bassa: in totale sono 1,76 a partita, inferiore anche all'Inter (1,77) e al Porto (1,78) mentre con il Real Madrid le sue squadre segnavano 2,67 gol a partita. La nota positiva? Prende meno gol ma la media punti fa pensare. E se in una stagione così la rivale cittadina ha già salutato la truppa e si dirige spedita verso la vittoria della Premier League, se la Champions è andata contro una squadra dal livello tecnico-economico inferiore, la FA Cup non può essere certo panacea. E, forse, neanche consolazione.