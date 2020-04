Il piano del calcio per aiutare il Paese: per ogni tampone usato, cinque donati al territorio

Il calcio italiano come parte integrante del Paese, che lotta e si aiuta per rialzarsi dalla crisi legata alla diffusione del Coronavirus. È questa l’immagine che la FIGC ha tutta l’intenzione di trasmettere, dopo l’incontro di ieri col ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Emerge, a tal fine, anche un piano legato ai tamponi.