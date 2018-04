Il piano del Milan per convincere l’Uefa: a metà aprile l’incontro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan aspetta con fiducia l’incontro con l’Uefa per discutere il settlement agreement. Da Nyon la convocazione arriverà intorno alla metà della settimana centrale di questo mese e sarà in quell’occasione che l’a.d. Fassone (ieri a Torino-Milan Primavera) presenterà piani dettagliati. Ci sono buoni motivi per sperare in un giudizio non troppo rigido, per esempio i buoni dati della semestrale o il fatto che Elliott si sia fatto – eventualmente - garante in forma scritta della continuità aziendale, riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina. C’è dell’altro e riguarda qualcosa di più positivo rispetto al piano cautelativo buttato giù in un primo momento: tra le nuove, migliorative, argomentazioni ci sono la crescita dei ricavi da stadio, quella dei diritti tv e la conquista della finale di Coppa Italia.

Non è stato necessario contattare Elliott di recente per un ulteriore prestito ma resta quello dei 303 milioni in carico al club (123) e allo stesso proprietario (180). Mr Li avrebbe un paio di opzioni alternative per il rifinanziamento, considerate però inopportune per tempi stringenti o tassi troppo elevati: aspetta condizioni più allettanti e nel frattempo porta avanti il proprio impegno consentendo una gestione di cassa equilibrata. Dalla Cina filtrano un paio di indiscrezioni: chiusura verso nuovi fondi russi o arabi intenzionati a rilevare il club, apertura per il nuovo progetto di Gattuso, di cui la proprietà si è detta felicemente convinta.