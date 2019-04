© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di questa stagione Cristian Romero si è imposto come titolare al centro della difesa del Genoa, specialmente da quando è subentrato alla guida della squadra ligure l'attuale, e confermato nonostante i sussulti, tecnico Prandelli. Tanto che nello scorso mercato di gennaio abbiamo assistito ad un vero e proprio corteggiamento della Juventus nei confronti del difensore argentino classe '98, con gli spifferi di mercato che raccontano di come i bianconeri possano di fatto considerare l'affare come già chiuso, nonostante le varie smentite di rito delle varie parti coinvolte. Adesso però il ds Paratici sta valutando la strategia da perseguire, in quanto il calciatore potrebbe trovare poco spazio in caso di un immediato approdo a Torino: ecco perché sembra sempre più inevitabile che in estate arrivi l'ufficializzazione del trasferimento, con conseguente ulteriore operazione che vedrebbe Romero prestato per dodici mesi al Genoa, in modo da poter proseguire nel suo percorso di crescita. Le caselle sembrano essere incastrate al punto giusto perché il nativo di Cordoba approdi poi alla Vecchia Signora nel 2020.