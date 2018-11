"Il più forte di tutti". Ma senza Messi il Barça non conosce sconfitta

© foto di J.M.Colomo

“Con Messi inevitabilmente cambierà qualcosa, è il più forte di tutti”. Parole e pensieri di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter che ieri ha presentato la sfida al Barcellona in sala stampa. L’argentino, reduce dall’infortunio al braccio, partirà con ogni probabilità dalla panchina pronto casomai ad entrare a gara in corso. Soprattutto se le cose dovessero mettersi male. Ma nelle ultime gare, 4 per la precisione, l’assenza del diez non è sembrata particolamente pesante per gli uomini di Valverde. Che nonostante tutto hanno centrato 4 successi sparsi fra Champions, Liga e Copa del Rey. Il primo con l’Inter, nell’andata del Camp Nou, gli altri con Real Madrid e Rayo Vallecano in Liga e Leonesa in Copa del Rey. Un totale di 11 gol in 360 minuti, uno ogni 30 in pratica, che testimoniano la completezza della rosa blaugrana. Con Messi cambierà qualcosa, è vero. Ma questo Barça fa paura a prescindere dalla presenza o meno del ‘più forte di tutti’.