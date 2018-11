Il poker di italiane agli ottavi possibile. Addirittura con un turno d'anticipo

© foto di Imago/Image Sport

Poteva andare meglio, ma non è stata una giornata negativa per le squadre italiane che dopo 4 gare della fase a gironi hanno tutte possibilità molto concrete di staccare il pass per gli ottavi di finale. Da quando esiste il sistema degli ottavi, stagione 2003-04, non è mai capitato di calare il poker nell'Europa dei grandi. Obiettivo che quest'anno è vicino come non mai. Ecco cosa servirà alle italiane per qualificarsi agli ottavi già dal prossimo turno.

La Juventus agli ottavi già dopo il prossimo match se... Otterrà almeno un pari contro il Valencia all'Allianz Stadium.

La Roma agli ottavi già dopo il prossimo match se... Riuscirà a strappare almeno un pari nel prossimo match contro il Real Madrid all'Olimpico.

il Napoli agli ottavi già dopo il prossimo match se... Batterà la Stella Rossa al San Paolo e contemporaneamente il PSG non avrà la meglio del Liverpool ad Anfield.

L'Inter agli ottavi già dal prossimo match se... Riuscirà a strappare almeno un pareggio a Wembley contro il Tottenham.