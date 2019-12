Il pomeriggio (quasi) perfetto di Turati: esordio da sogno contro CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il ragazzo è matto completamente e ieri l'ho esortato a far uscire la sua pazzia". Con queste parole il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha descritto Stefano Turati, portiere classe 2001 che ha esordito oggi in Serie A con una prestazione che non potrà mai dimenticarsi. Subito una paratona sul calcio di punizione di Cristiano Ronaldo nel primo tempo, poi la deviazione con le unghie sul tiro da distanza ravvicinata di Dybala che ha salvato il risultato. In mezzo altri interventi con tanta sicurezza e un brivido, ma sarebbe stato ingiusto se la Juve avesse vinto su un suo errore. Nel post gara Turati non riusciva a trattenere la sua gioia e non potrebbe essere altrimenti, visto il suo pomeriggio quasi perfetto.

Quasi, appunto, perché restano comunque i due gol subiti, anche se non ha nessuna colpa il diciottenne portiere, di cui uno su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, uno che dal dischetto non si lascia certo ipnotizzare facilmente. CR7 ha messo a segno il suo gol numero 707 battendo anche un giovane portiere che quando il portoghese ha segnato il primo gol tra i professionisti aveva solo un anno. Resta comunque una prestazione da 7 in pagella per Turati che difficilmente potrà dimenticarsi la sua prima gara all'Allianz Stadium.