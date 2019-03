Il Porto pareggia i conti, al 90' è equilibrio perfetto. Si va ai supplementari

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Centottanta minuti non sono bastati a Roma e Porto per superarsi: saranno i supplementari, ed eventualmente i rigori, a decidere chi passerà ai quarti di finale di Champions League. 2-1 infatti il risultato all'Estadio do Dragao, lo stesso verificatosi all'Olimpico di Roma tre settimane fa. Ora qualche minuto di pausa, poi la gara riprenderà per almeno altri trenta minuti.

SCHERMAGLIE INIZIALI - Come era lecito aspettarsi, il Porto inizia subito forte, andando al tiro in modo molto pericoloso dopo una sessantina di secondi con Corona, il cui tiro al volo finisce però alto sopra la traversa difesa da Olsen. La Roma risponde con un bel duetto Kardorp-Zaniolo, ma la palla dell'olandese è troppo lunga per diventare giocabile dal figlio d'arte. La Roma si difende con un curioso 5-2-3 in fase di ripiegamento, lasciando il possesso perennemente nelle mani dell'avversario, che non si fa certo pregare nell'assediare sin da subito la porta di Olsen. Tuttavia di veri pericoli lo svedese non ne deve fronteggiare fino al 26°, fino alla follia di Manolas.

TRAGEDIA GRECA - Il comportamento del centrale ellenico è semplicemente inspiegabile: dopo preciso e comodo appoggio di Karsdorp, l'ex Olympiacos si attarda al punto da farsi soffiare la palla da Marega, che scambia con Corona e mette in mezzo, dove Tiquinho Soares deve solo insaccare a porta vuota. La Roma accusa il colpo, anche per l'effetto domino dell'ennesimo errore individuale, stavolta di Manolas, a punire la squadra ben oltre i propri demeriti. Ma il vantaggio lusitano, è destinato a durare ben poco.

CI PENSA DE ROSSI - Appena otto minuti dopo, é Dzeko a dare la scossa, con un bel destro volante che termina in corner. Passano un altro paio minuti e sulla corsia sinistra finalmente trova spazio Perotti, che converge al centro, disorienta Militao con una finta e si incunea in area, venendo steso in maniera inequivocabile dal difensore. Dal dischetto esecuzione magistrale di De Rossi, che non lascia chances a Casillas.

CHI MARCA MAREGA? L'avvio della ripresa è traumatico per la Roma, peraltro poco equilibrata senza De Rossi a fare da filtro per la difesa. Dopo un paio di corner, il Porto recupera palla e Corona riceve sulla sinistra, si sposta la palla sul destro e crossa perfettamente al centro, dove il liberissimo Marega può insaccare indisturbato. Evidentissime le colpe di Marcano nell'occasione, ma anche Kolarov avrebbe potuto fare di più. Il cambio di Di Francesco, il secondo, Florenzi per Karsdorp, non aiuta la squadra a uscire dal momento di difficoltà emotiva.

SI TORNA A QUATTRO - Con l'ultimo cambio, Di Francesco torna alla difesa a quattro: fuori un impresentabile Marcano, dentro Cristante, con Pellegrini che avanza di una ventina di metri il proprio raggio d'azione. La Roma non soffre più, complice un Porto stanco dopo un'ora di grande pressione senza quartiere, ma fatica terribilmente a rendersi pericolosa. Dzeko avrebbe un contropiede a disposizione e Perotti un bel pallone dal limite, ma il primo guadagna solo un calcio piazzato e il secondo spedisce alle stelle invece di servire il liberissimo Pellegrini.