Il preferito di De Zerbi e il talento più sottovalutato della A

È un talento cristallino o è emerso perché non c’era molto altro? È questa la domanda che ha accompagnato l’intera Serie A 2017/2018 di Enrico Brignola. Sbocciato a Benevento, con Baroni che l’ha fatto esordire in Serie B e Serie A prima, De Zerbi che gli ha dato fiducia nell’incredibile (e inutile) rincorsa dei giallorossi alla salvezza. È un dubbio che resta, perché Brignola non ha quel tocco dii palla che colpisce a livello estetico, non corre più veloce di altri, non tira più forte di altri, non è più alto di altri. Però poi corre di più degli altri, salta di più degli altri, segna di più degli altri, specie quando segnare conta. È rimasto, fin qui, in disparte, nella sua avventura neroverdi: tre presenze finora, quattro contando la gara col Torino. L’1-1 in cui quell’1 del Sassuolo è il suo, un gol arrivato in extremis che per il percorso di De Zerbi & Co può valere tanto. Ha segnato, ancora, quando serviva di più. Per regalarsi un Natale più sorridente, e ricordare che c’è anche lui. Dimenticavamo: anno di nascita 1999. Diciannove anni, quattro gol in Serie A. Non sarà il nuovo Del Piero o il nuovo Totti, forse. Ma, nell’affannosa ricerca del talento, non può certo essere ignorato.