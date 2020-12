Il premier Conte: "645 milioni per le attività in difficoltà. Chi subirà perdite sarà risarcito"

Giuseppe Conte, presidente del consiglio dei ministri, in conferenza stampa: "Comprendiamo le difficoltà economiche e l'ulteriore sacrificio economico degli operatori costretti a tenere le proprie attività chiuse. Siamo al loro fianco: abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi. Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Misure restrittive porteranno nuovi aiuti economici sempre più veloci. Chi ne subisce perdite sarà risarcito. E questo decreto legge disporrà un immediato ristoro per circa 645 milioni per ristoranti e bar costretti alla chiusura".