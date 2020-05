Il premier Conte: "Cassa integrazione sarà più rapida. Tagliamo 4 miliardi di tasse"

“In totale abbiamo erogato misure per 4,6 milioni di lavoratori”. Nella conferenza stampa in corso di svolgimento da Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte parla anche degli ammortizzatori sociali previsti nel nuovo Decreto Rilancio: “Abbiamo registrato dei ritardi nella Cassa Integrazione in deroga: è una procedura di per sé molto farraginosa, concepita per un contesto ordinario. Ci abbiamo lavorato, e devo ringraziare tutte le Regioni, per trovare la soluzione più rapida. Confidiamo di recuperare il tempo perduto, abbiamo snellito questa procedura. I 600 euro questa volta arriveranno subito, perché abbiamo già in anagrafe chi ne ha beneficiato, e ci riserviamo di integrare questa misura con un ristoro di almeno 1000 euro. Tagliamo anche 4 miliardi di tasse, abbiamo sconti fiscali per ristoranti e teatri, per tutti gli esercizi aperti al pubblico che dovranno adottare misure anti-Covid. Rinviamo tutti gli adempimenti a settembre, aiutiamo le imprese e le famiglie”.

