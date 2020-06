Il Premier Conte: "Dati confortanti, da oggi è possibile spostarsi senza autocertificazioni"

Conferenza stampa di Giuseppe Conte nel primo giorno di Fase 3. Queste le prime parole del Premier: "Da oggi potremo spostarci da Regione a Regione senza alcuna autocertificazione. I dati della curva epidemiologica ci dimostrano che le misure adottate stanno funzionando, così come le aperture progressive in base al monitoraggio. Un mese dopo la riapertura della filiera produttiva i numeri sono incoraggianti: gli ultimi monitoraggi non segnalano infatti situazioni critiche e il trend dei nuovi casi diagnosticati è in calo in tutte le Regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. La strada intrapresa in queste settimane è stata ed è quella giusta".

