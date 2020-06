Il Premier Conte: "Le scuole riapriranno a settembre, si tornerà alla didattica in presenza"

Le scuole riapriranno a settembre. A dirlo, nel corso della conferenza stampa odierna, il Premier Giuseppe Conte nel primo giorno di Fase 3: "Sicuramente a settembre la scuola riaprirà, si tornerà alla didattica in presenza. Dobbiamo fare di tutto per assicurare il ripristino di una fase di normalità. E' molto importante, e io ringrazio i parlamentari per questo, aver prodotto un emendamento che consente a tutti i Sindaci di poter diventare commissari straordinari per realizzare opere in tutta urgenza di edilizia scolastica. Potranno partire subito e ci attendiamo aule più conformi alla didattica e sicure, aule rinnovate. Ci sono le risorse finanziarie, abbiamo introdotto lo strumento normativo e l'Anci ci darà una grande mano per perseguire questo risultato".

