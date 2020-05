Il premier Conte: "Se i dati lo consentono, possibili nuove riaperture anticipate nelle Regioni"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata quest'oggi al Fatto Quotidiano, il premier Giuseppe Conte parla anche della possibilità di avviare nuove riaperture anticipate nelle Regioni: "Ora ci sono soglie di allarme definite, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività", potrebbe esserci la decisione di anticipare le aperture di "centri estetici, parrucchieri ma anche teatri".