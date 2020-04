Il Premier Conte: "Spero di poter allentare presto le misure di lockdown ma ora non è possibile"

"Se guardiamo al numero di decessi non va bene, abbiamo superato quota 10mila. Però la curva epidemiologica sta migliorando e si stanno mostrando i primi effetti delle misure che abbiamo adottato. Ma dobbiamo restare molto vigili, non possiamo alzare la gurdia adesso". A parlare è il Premier Giuseppe Conte, che quest'oggi ha rilasciato una intervista ai microfoni dell'emittente spagnola 'La Sexta'. "Vogliamo uscire dalla fase più acuta il più presto possibile. Ora stiamo già programmando una nuova fase, la fase di gestione delle emergenze, in cui dovremo attenuare le misure e imparare a convivere con il virus. Poi, successivamente, bisognerà ricostruire il tessuto economico e sociale che è stato colpito per rilanciare l'economia italiana".

Conte nel corso dell'intervista ha ribadito che gli eurobond sarebbero una risposta efficace: "L'Unione europea è la casa comune in grado di sostenere tutti i suoi cittadini e deve dimostrare a tutti i cittadini che li protegge, che è uno strumento di protezione. Vogliamo che tutti siano consapevoli in Europa che è necessario disporre di una strategia comune per affrontare un nemico comune".

Infine, sulla fine del lockdown, Conte è stato piuttosto chiaro: "Non sappiamo quando finirà la sospensione delle attività produttive, abbiamo prolungato queste misure fino al 13 Aprile. Annunciare un allentamento delle attuali misure mi renderebbe molto felice ma al momento non è possibile".