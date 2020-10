Il premier Conte spiega il Dpcm: "Indice Rt a 1,5. Proteggiamo sia salute che economia"

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, commenta le decisioni adottate dal governo nel nuovo Dpcm che impone ulteriori restrizioni per contenere il contagio da Covid-19: "L'analisi della curva segnala una rapida crescita, per questo lo stress sulle strutture è preoccupante. L'indice R ha raggiunto la soglia dell'1,5, ieri i contagiati hanno raggiunto quasi i 20mila contagi. Il governo ha un obiettivo: vuol tenere sotto controllo la curva, solo così potremo gestire la pandemia e permettere al sistema sanitario di non arrivare al collasso, oltre che scongiurare un nuovo lockdown. Dobbiamo fare il possibile per proteggere sia salute che economia: da qui la necessità di inserire misure più restrittive, che saranno in vigore dalla mezzanotte e dureranno fino al 24 novembre".

