Il premier Conte sulla Serie A: "Ripartirà solo se potremo garantire condizioni di sicurezza"

Cosa succederà col campionato di calcio? Dopo aver spiegato che dal 4 maggio ripartiranno gli allenamenti individuali e dal 18 quelli di squadra, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha risposto anche a questa domanda in conferenza stampa: "Io sono un appassionato di calcio, come tantissimi italiani. All'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto, però ci siamo ritrovati in questa emergenza sociale, sanitaria ed economica. Tutti hanno compreso che non c'era alternativa. Il ministro Spadafora lavorerà intensamente con il comitato tecnico-scientifico e con tutte le componenti per delineare un percorso, che abbiamo già individuato con gli allenamenti individuali dal 4 maggio e quelli di squadra dal 18 maggio. Poi si cercherà di capire se potranno continuare i campionati che sono sospesi. Sicuramente se arriveremo a questa conclusione sarà garantendo tutte le condizioni di sicurezza. Vogliamo che non si ammalino gli sportivi per primi".