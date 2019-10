© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata speciale per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus, che oggi ha battuto all'ultimo respiro il Genoa, ha infatti giocato oggi la sua gara numero 513 in campionato in bianconero, raggiungendo così un'icona come Alessandro Del Piero per presenze con la Juve tra Serie A e Serie B. Dopo il successo, l'estremo difensore carrarese ha scritto via Twitter: "Senza ambizione non si inizia nulla. Senza lavoro non si finisce nulla. Il premio non ti verrà regalato. Devi conquistarlo".