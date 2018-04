Il pres. Mattioli: "Ci salveremo. Non c'è alcun disegno anti-Spal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Spal Walter Mattioli ha parlato al termine della gara pareggiata per 0-0 contro la Fiorentina: “Tanta, tanta, sofferenza, un pizzico di fortuna e un punto meritatissimo perché abbiamo fatto una gara di grandi sacrifici. I ragazzi fino alla fine hanno lottato, è vero che le occasioni migliori le ha avute la Fiorentina, ma anche noi ci siamo creati qualche possibilità. Quindi alla fine prendiamo questo punto che è meritato e importantissimo, perché questo è il genere di punto che diventa fondamentale per la classifica. Le assenze? Mancavano alcuni giocatori, ma come hanno sempre detto mister e società non ci sono titolari in questa SPAL. Ci sono elementi che giocano di più e altri meno. Vitale mi pare abbia fatto una grandissima partita, ho visto bene anche Viviani ed Everton. Di fronte avevamo una squadra in forma che ha dimostrato anche oggi di esserlo. Andiamo a casa sapendo di aver avuto un pizzico di fortuna, ma ce la siamo meritata. Gli arbitri? Non c’è alcun disegno contro la SPAL, dobbiamo solo andare in campo come oggi e giocare con grande spirito di sacrificio. Vedrete che così la SPAL si salverà. Mercoledì avremo una di quelle partite che rimangono impresse e ovviamente bisognerà fare assolutamente punti. Spero in qualche rientro per far riposare qualche giocatore che sta giocando tantissimo“, riporta Lospallino.com.