Il pres. Sticchi Damiani: "Il rigore andava ripetuto, grande gara del Lecce"

© foto di Matteo Bottazzo

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "La posizione del Lecce è chiara, è stata una partita meravigliosa ma vengo qui a parlare della regola 14, quando viene calciato un calcio di rigore ed entrano dei giocatori, sicuramente c'era un giocatore della Lazio, c'è la ripetizione del rigore non una punizione per la Lazio. Per me c'è una violazione del regolamento chiaro, è giusto segnalarla per migliorare e crescere tutti. Mi hanno parlato di questa prassi o raccomandazione ma non può essere diversa dalla regola 14, va modificata. I ragazzi hanno fatto una grande gara segnata da alcuni episodi non fortunati, la squadra ha creato tantissimo, volevamo fare un regalo differente ai 4 mila tifosi presenti all'Olimpico. Liverani assente? C'era grande dispiacere nello spogliatoio, era giusto che oggi venissi io ma il clima è sereno".