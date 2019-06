© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wallim Vasconcellos, presidente del Flamengo, ha parlato a Globoesporte del futuro di Gabigol, giocatore ancora di proprietà dell'Inter: "Il suo acquisto? Dipende. Se dalla Cina riceve una super offerta e vuole andare a guadagnare una montagna di soldi lo sostituiremo con un altro top player. Nel caso in cui la sua idea sia quella di restare, metteremo insieme i soldi per comprarlo. Su questo non c'è dubbio". A riportarlo è Tuttosport.