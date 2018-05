Il presidente del Galatasaray su Nagatomo: "Qui è felice, spero resti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Galatasaray Mustafa Cengiz, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche del futuro di Yuto Nagatomo, attualmente in prestito in Turchia ma di proprietà dell'Inter: "Lui qui da noi è felice, è davvero una bellissima persona - riporta Fcinternews.it - Quando è arrivato da noi, non pensava minimamente all'idea del ritorno in Italia. E da quando è qui, per i giapponesi Istanbul è diventata una meta ambita; anche il loro Ministro dell'economia, quando è venuto qui, ha cominciato a chiedere di lui. E abbiamo ricevuto i ringraziamenti dell'ambasciata. Quello che diciamo di lui, però, potrebbe essere detto nuovamente dagli italiani domani. Per il suo riscatto, non abbiamo avuto ancora un incontro con l'Inter: aspettiamo gli uni le mosse degli altri. In circostanze normali potrebbero chiedere anche i soldi che chiederebbero per un Maradona invece di fermarsi alle cifre già stabilite. Spero che possa chiudersi tutto con reciproca soddisfazione".